Başkan İnal, sokak hayvanlarını kendi elleri ile besledi

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını bizzat kendi elleri ile beledi.

Covid-19 sebebiyle hafta sonu devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal sokak hayvanlarını unutmayarak sabahın ilk ışıkları ile onlara mama dağıtımına başlıyor. Hafta içi yoğun bir mesai programının ardından hafta sonunda kendi bahçesinde gerçekleştireceği çalışmaları bırakarak sokak canları için yaptırdığı kulübeleri dolaşan Başkan İnal ilçenin farklı noktalarında bulunan kedi ve köpek kulübelerinin mama kaplarını doldurdu. Başkan İnal, “Karacasu Belediyesi olarak sokak hayvanlarını besleme noktalarımızı artırarak belli noktalara da kedi barınağı koyduk. Bizlere emanet olan canların yem ve su ihtiyaçlarını karşıladık. Onları bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan bu canlarımızı sabahın ilk ışıkları ile beslemeye başladık. Her zaman onların ihtiyaçları için yanlarında olacağım” dedi.