Başkan Günel,Minik Efe’ye verdiği karne hediyesi sözünü tuttu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yedieylül İlkokulu öğrencisi Bayram Efe Erdoğan’a geçtiğimiz yıl verdiği karne hediyesi sözünü tuttu. Derslerinde çok başarılı olan Efe’ye tablet bilgisayar hediye eden Başkan Ömer Günel “Çocuklarımızın mutluluğunu görmenin değeri paha biçilemez. Bütün çabamız bunun için” dedi.

Başkan Ömer Günel, geçtiğimiz yıl sahildeki çay bahçesinde ailesiyle birlikte kahvaltı ederken karşılaşıp sohbet ettiği 11 yaşındaki Bayram Efe Erdoğan’a verdiği karne hediyesi sözünü yerine getirdi. Başkan Ömer Günel, sohbet sırasında derslerinde çok başarılı olduğunu söyleyerek kendisinden karne hediyesi isteyen Efe’yi unutmayarak başarılı öğrenciyi babası Veysel Erdoğan ile birlikte makamında ağırladı. Derslerinde yardımcı olması için Efe’ye tablet bilgisayar hediye eden Başkan Ömer Günel, minik öğrenciye başarılarının devamını diledi. Hediye ile çok mutlu olan minik Efe ise Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Çocukların bir ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı ve mutluluğu görmenin değeri paha biçilemez. Bütün çabamız bu yönde. Kuşadası Belediyesi olarak parkları, yeşil alanları, eğitim kurumları ve sosyal alanları ile çocuklarımıza daha güzel bir kent bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda yetki ve olanaklarımız dahilinde eğitime destek olmayı da sürdürüyoruz. Yeter ki çocuklarımızın yüzü gülsün ve geleceğe umutla bakabilsinler” dedi.