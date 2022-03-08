Başkan Günel’den Özer Kayalı’ya geçmiş olsun mesajı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Kuşadası Belediyesi Eski Başkanı Özer Kayalı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Ömer Günel, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Özer Kayalı’ya yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Kuşadası Belediyesi Eski Başkanı Özer Kayalı Davutlar Mahallesi’nde öğle yemeği için gittiği restoranda silahla vuruldu. Bacağından yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Kayalı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, olayın ardından yaptığı bir paylaşımla saldırıyı kınadı. Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.