Başkan Günel vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından düzenlenen mahalle toplantılarının son adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu. Bölge sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, “Yapacağımız alt ve üstyapı yatırımları sayesinde Güzelçamlı’nın uzun süredir çözüm bekleyen problemlerini ortadan kaldıracağız” dedi.

Her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, mahalle toplantılarına Güzelçamlı Mahallesi ile devam etti. Güzelçamlı Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantı yoğun ilgi gördü. Başkan Ömer Günel, toplantıda görevde olduğu sürede Kuşadası’na yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı. Güzelçamlı Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarının hızlandırıldığını, sosyal donatı alanlarının da çoğaltılarak yenilendiğini söyleyen Başkan Ömer Günel, daha sonra vatandaşların sorularını cevapladı.

‘Siyasete Güzelçamlı’da başladım’

Belediye Başkanlığına adaylık sürecinde ilk toplantılarını Güzelçamlı’da yaptığını hatırlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışarak sorunların kısa zamanda çözüleceğini vurguladı. Ülke olarak üç buçuk yılda birçok afet ve kriz yaşandığının altını çizen Başkan Günel, "Eksiklerimizle fazlamızla bütün sorumluluğu her zaman üstlendik. Her zaman yanında olduk. Dertlerinizi sıkıntılarını dinledik, çözeceklerimizi ve çözemeyeceklerimizi büyük bir samimiyetle sizlerle paylaştık. İlçe ve belediye başkanlığı adaylığı noktasında ilk siyaset adımını Güzelçamlı’da atmıştım. Belediye Başkanlığına seçildiğimde de hizmete Güzelçamlı’da başladım. Bir zaman bataklık alanı olan alanda ilk yıl 205 bin metrekare alanda sathi kaplama yaptık. Devamında da yaklaşık 40 bin metrekare parke taşı ile Güzelçamlı’nın bazı alanlarında yol yapımını devam ettirdik” dedi.

‘Sorunları kalıcı olarak çözeceğiz”

Güzelçamlı Mahallesi’nin en önemli sorunun altyapı eksikliği olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, “Alt yapı çalışmalarında öncelik buraya verildi. Güzelçamlı Mahallesi bitince Bayraklıdede Mahallesi’nde altyapı çalışmasına başlanacak. Özellikle fosseptiklerin çekimi pahalı hale gelince altyapının ne kadar önemli olduğunu hep beraber kavradık. Geçmiş yıllarda tankerlerin çekim ücretlerine hiçbir itiraz ve talep gelmezken bu sene talep patlaması oldu. Çünkü fiyatlar yükseldi. Büyükşehir Belediyemizin tamamına yakınını bitirmesi bize nasip olan Davutlar Mahallesi’ndeki altyapı çalışması sona erdi. Davutlar, şu anda böyle bir sıkıntı yaşamıyor. Bayraklıdede Mahallesi’nde de altyapı çalışmaları başlayacak. İhtiyaç çok, imkanlar ve zaman dar. Ülkemizin üç buçuk yılda başına gelmeyen kalmadı. Ancak bizi sizlere hizmet etmekten de hiçbir güç alıkoymadı. ye devam ettik, edeceğiz. Yapacağımız yatırımlar sayesinde Güzelçamlı Mahallesi’nin uzun süredir çözüm bekleyen problemlerini kalıcı olarak ortadan kaldıracağız” diye konuştu.