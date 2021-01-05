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Başkan Günel, uzaktan eğitim öğren öğrencilere toplam 350 tablet dağıttı

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklara tablet bilgisayar dağıtmaya devam ediyor.

AYDIN 05.01.2021, 09:41
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Başkan Günel, uzaktan eğitim öğren öğrencilere toplam 350 tablet dağıttı

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören çocuklara tablet bilgisayar dağıtmaya devam ediyor.

Hayırseverler tarafından bağışlanan ve Kuşadası Belediyesi’nin satın aldığı 125 tablet daha ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bugüne kadar uzaktan eğitim gören 350 çocuğa tablet bilgisayar dağıtıldığını belirterek “Onca imkansızlığa rağmen bulup buluşturarak ve hayırsever hemşehrilerimizden destek alarak çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı bilgisayarı olmayan öğrenciler için başlattığı kampanyaya destek her geçen gün büyüyor. Hüseyin Can Vakfı iş birliğinde düzenlenen kampanya kapsamında toplanan 125 tablet daha Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen bir törenle Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen çocuklara hediye edildi. Bugüne kadar Kuşadası Belediyesi tarafından uzaktan eğitim gören öğrencilere 350 tablet bilgisayar dağıtılmış oldu. Öğrenciler hediye tabletlerini Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve kampanyaya bağışta bulunan Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Müge Delgen Ceylan ile yönetim kurulu üyelerinin elinden aldı.

Kuşadası Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, “içerisinden geçtiğimiz bu zor süreçte çocuklarımızın geleceğini düşünmek en önemli görevlerimizden biri oldu. Onca İmkansızlığa rağmen bulup buluşturarak ve hayırsever hemşehrilerimizden destek alarak çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kentimizde bilgisayarı ve tableti olmadığı için EBA TV’ye erişemeyen öğrencimiz kalmasın diye Hüseyin Can Vakfı ile birlikte bir kampanya başlattık. Kuşadası’nda yaşayan hayırseverlerin de verdiği büyük destekle bugüne kadar 350 çocuğumuza tablet bilgisayar hediye ettik. Zor günler ancak dayanışma içerisinde aşılabilir. Kampanyamıza katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uzaktan eğitim gören oğlunun tablet bilgisayarına kavuştuğunu belirten Samiye Avcı,” Oğlum uzaktan eğitime başladığı günden bugüne kadar bilgisayarı olmadığı için derslerinden geri kalıyordu. Artık EBA TV’ye daha rahat ulaşabileceğiz. Böyle önemli bir projeye imza attığı için Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.
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