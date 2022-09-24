Başkan Günel Türkmen Mahallesi sakinleriyle ikinci kez buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle toplantıları çerçevesinde Türkmen Mahallesi sakinleri ile bir kez daha buluştu. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Behice Boran Parkı’nda düzenlenen toplantıda mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel “Aktarılan konulara bakınca anlıyorum ki köklü sorunların tamamını çözmüşüz. Ufak tefek sorunların çözümü için tüm ekiplerimiz ile birlikte 7/24 yanınızdayız” dedi.

Kuladası Belediye Başkanı Ömer Günel, geçtiğimiz hafta Gürhan İnan Parkı’nda gerçekleştirdiği Türkmen Mahallesi toplantısının ikincisini Behice Boran Parkı’nda yaptı. Türkmen Mahallesi Muhtarı Ümit Özyağcı ile belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Güvercin Masa ve acil müdahale biriminin de hazır bulunduğu toplantıda Kuşadası genelinde ve Türkmen Mahallesinde yaşama geçirilen çalışmalarla ilgili olarak bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından konuşan Başkan Ömer Günel, Türkmen Mahallesi’nin çok büyük bir bölge olduğunu belirterek ortaya çıkan yeni sorun ve ihtiyaçları en kısa süre içerisinde giderebilmek için çalıştıklarını ifade etti. Toplantının yapıldığı Behice Boran Parkı’nın uzun yıllardır bakımsız ve atıl bir alan olarak varlığını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Ömer Günel, “Bu alanı bütünüyle yenileyerek hemşehrilerimize teslim ettik” dedi. Başkan Ömer Günel, mümkün olan en kısa süre içerisinde Türkmen Mahallesi’nin tamamına doğalgaz ulaşabilmesi için bulundukları girişimler neticesinde bölgenin planlamaya dâhil edildiğini ifade etti.

Konuşmasının ardından sözü Türkmen Mahallesi sakinlerine bırakan Başkan Ömer Günel, gelen talepleri anında ilgili birim müdürlerine ileterek bir an önce çözülmesi için takipçisi olacaklarını belirtti.