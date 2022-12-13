Başkan Günel, öğrencilerle yemekte buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerine Kuşadası Belediyesi tarafından ARYA AŞ’nin Gazibeğendi Tesisinde düzenli olarak verilen ücretsiz akşam yemeğine katıldı. Öğrencilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Günel, “Türkiye’nin ekonomik açıdan çok zor günler yaşadığı bu dönemde Kuşadası Belediyesi olarak çocuklarımız ile gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından ARYA AŞ’nin Gazibeğendi Tesisi’nde üniversite öğrencilerine yönelik verilen ücretsiz akşam yemeği devam ediyor. Kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla geçen sene olduğu gibi bu yıl da yaşama geçirilen uygulama 2 ayı geride bıraktı. Günde ortalama 200 üniversite öğrencisinin yemek yediği uygulamadan bugüne kadar yaklaşık 10 bin öğrenci faydalandı. Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri dikkate alınarak her gün farklı dört çeşit yemeğin sunulduğu hizmet 2022-20223 eğitim öğretim akademik yılının sonuna kadar sürecek. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de yeni haftanın ilk akşam yemeğinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğretim üyelerinin de katıldığı akşam yemeğinde Başkan Ömer Günel, öğrencilerle bol bol sohbet edip sorunlarını dinledi.

Kuşadası Belediyesi olarak yakın zamanda çocuklar için beslenme ve süt desteğinde bulunmaya başlayacaklarını belirten Başkan Günel, “Öncelikle bu akşam üniversiteli öğrenci arkadaşlarımla birlikte olduğum için çok mutlu oldum. Onlarla aynı sofrayı paylaşmak çok keyifliydi. Hepsi hizmetimizden son derece memnun. Okulda eğitim gören 5-14 yaş arası çocuklarımız için ocak ayının ilk haftasından itibaren beslenme desteği vermeye başlayacağız. Çocuklarımızın okullarına götürdükleri beslenme çantalarını biz hazırlayacağız. İhtiyaç sahibi ailelerin 7 yaşına kadar olan çocuklarına da haftalık 2 litre süt yardımında bulunacağız. He zaman söylediğimiz gibi Kuşadası ve Aydın’da hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek” diye konuştu.