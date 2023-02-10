Başkan Günel, maaşını depremzedelere bağışladı

Aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bulunduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin başkanları örnek bir karar alarak belediye başkanı maaşlarını deprem bölgesine yardım için bağışladı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyesi olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Birlik üyesi belediye başkanları olarak aldıkları ortak karar ile bir aylık maaşlarını deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla bağışlayacaklarını belirtti.

Başkan Ömer Günel, böylesi zor günlerde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğine dikkat çekerek “Bütün belediye başkanlarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için canla başla çalışıyor. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşlarımız olağanüstü bir duyarlılık ve dayanışma göstererek her gün yardım yığmakta. Kuşadası Belediyesi olarak tüm STK’lar ile birlikte depremin ilk saatlerinden itibaren koordineli olarak çalışıyoruz. Gerek deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri toplamak gerekse kentimize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mesai gözetmeksizin çabalıyoruz. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur başkanlığında Kıyı Ege Belediyeler Birliği Yönetimi olarak maaşlarımızı bağışlama kararı aldık. Gün birlikte olma günü. Yaraları birlikte, dayanışmayla saracağız” dedi.