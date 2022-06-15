Başkan Günel, "Kuşadası’nı kültür ve sanatın başkenti yapacağız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın’daki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilere kentte yaşama geçirdikleri projeler ve gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, “Tüm planlarımızı Kuşadası’nı Türkiye’de kültür ve sanatın başkenti haline getirmek için yapıyoruz” dedi.

Başkan Ömer Günel, Aydın’daki gazete, televizyon, internet sitesi ve ulusal haber ajanslarında görev yapan basın mensuplarıyla ‘2022 Yılı Turizm Değerlendirme Toplantısı’ yemeğinde buluştu. Yemeğe Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve birim müdürleri de katıldı. Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Başkanı Cem Ulucan ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Ferdi Uzun’un da yer aldığı yemekte Başkan Ömer Günel, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ardından Kuşadası’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için yaptıkları projeler, yatırımlar ve kültür sanat faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

“Türkiye’nin en başarılı belediyelerinden biriyiz”

Görevde oldukları 3 yılda çok zor koşullarda çalışmalarına rağmen Kuşadası’nda hizmet üretmeye hiç ara vermediklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Pandemi dönemi ve ardından gelen ekonomik kriz tüm belediyeleri olduğu gibi bizi de olumsuz etkiledi. Ancak kentimize yatırım yapmayı hiç bırakmadık. Tüm turistik çarşılarımızı yenileyerek Kuşadası’nın yeni turizm sezonuna ışıl ışıl girmesini sağladık. Türkiye’nin en başarılı belediyelerinden biriyiz” dedi.

“Kamp ve karavan turizminin merkezi”

Pandemi sonrası ortaya çıkan ‘yeni turizm’ anlayışı doğrultusunda Sevgi Plajı’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde açtıkları ‘Ada Camping’in’ yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Ömer Günel, “Pandemide dünyada kamp ve karavan turizmi yüzde 38 oranında arttı. Biz de bu doğrultuda Ada Camping’deki alanı büyüttük. Ayrıca dijital göçebeler için ‘Kampinova’ ve ‘Mars Colony’ isimli projelerimizi yaşama geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Kuşadası’nın turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için gereken her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.

“Kuşadası kent olarak turizm destinasyon merkezi olacak“

Kuşadası’nın turizm kenti olması nedeniyle kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “AKUT’un eski binasını Rose Mary Anı Evi olarak düzenleyeceğiz. Yıldırım Caddesi’ndeki Çalıkuşu ile Efe Suphi Evi’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini bu binalarda ağırlayacağız. Ayrıca Yıldırım Caddesi’nde bulunan Mineral ve Fosil Müzesi’nin yanına yenilerini ekleyerek burayı müzeler caddesi haline getireceğiz. Kervansaray’da bir Etnografya Müzesi açma düşüncemiz var. Ayrıca sikkelerin sergileneceği yeni bir müze daha kuracağız. Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti’nin hemen yanına bir karşılama alanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Kruvaziyerin başkenti olmanın sorumluluğunu taşıyoruz”

Amaçlarının Kuşadası’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bir sonraki yıl tekrar gelmesini sağlamak olduğunu belirten Başkan Ömer Günel “Kruvaziyer turizminde MSC Kuşadası’nı ‘homeport’ limanı yaptı. Beach Pro Tour Kuşadası Challenge ve ilk kez düzenlediğimiz Kuşadası Sokak Festivali kentimizin tanıtımına büyük katkı sundu. Gelecek planlarımız içerisinde Kuşadası’na büyük bir kültür sanat merkezi kazandırmak var. Türkiye Tenis Federasyonu ile de temasa geçip tescilli turnuvalar düzenleyeceğiz. Kuşadası Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak” dedi.

“12 aya yayılan turizm çeşitliliği hedefliyoruz”

Gazetecilere Kuşadası’nda bulunan termal enerji kaynaklarının sağlık turizmi alanında kullanılması ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Başkan Ömer Günel sözlerine şöyle devam etti: “Belediye bünyesinde kurduğumuz şirkete gerekli atamaları yaptık. Öncelikle hedefimiz Davutlar ve Güzelçamlı bölgesinde hem sağlık turizmi yatırımını teşvik etmek hem de o bölgede özellikle iş yeri ve konut ısıtmalarını sağlayabilmek. Konu ile ilgili olarak üniversite tarafından ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Suyumuzun derecesi ve miktarı yeterli olmakla beraber geleceğe dönük yatırıma ilişkin iki kuyunun daha açılması için izin talebinde bulunduk.”

“Kuşadası’nda huzur ve güven ortamı var”

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi olarak kentteki sorunlara anında müdahale eden bir yönetim tarzını benimsediklerini söyledi. Çözüm odaklı çalışmanın meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Başkan Ömer Günel “Başta Aydın Büyükşehir Belediyesi olmak üzere her kurumla uyum ve iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Bu anlayış Kuşadası’nda huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlıyor” diye konuştu.

“Şeffaf belediyecilikten asla ödün vermedik vermeyeceğiz”

Kuşadası Belediyesi’nin şeffaf belediyecilik anlayışından asla vazgeçmediğini ve vazgeçmeyeceğini vurgulayan Başkan Ömer Günel “Belediyemiz ve çalışanlarımız hakkında yaratılmak istenen algı gerçekler karşısında yenilecektir. 3 yıldır nefes almadan yürüttüğümüz çalışmalarda bir kenti yeniden ayağa kaldırıyoruz. Elbette bu yoğun çalışma temposu içinde hatalarımızda olacaktır. Ancak bizim hesap verilmeyecek tek bir konumuz yoktur” dedi.