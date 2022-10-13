Başkan Günel, ‘Kuşadası’na rekor yatırım yaptık”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahallelerde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, "Muhtarlar olarak Kuşadası ile gurur duyabilirsiniz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimize rekor yatırım yaptık. Kuşadası’nın daha güzel bir geleceğe kavuşması için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Ömer Günel, katılımcı belediyecilik ve Kuşadası’nı ortak akılla yönetme anlayışı doğrultusunda kentte görev yapan muhtarlarla istişare toplantında buluştu. Mahallelerde yaşanan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Mahallelerdeki yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla alt yapı yatırımlarının ele alındığı buluşmada muhtarlar yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Başkan Ömer Günel’e aktardı. Başkan Ömer Günel ise problemlerin çözülmesi için anında birim müdürlerine gerekli olan talimatları verdi. Başkan Ömer Günel daha sonra muhtarlara göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede Kuşadası’na yaptıkları yatırımlar ile gerçekleştirmeyi hedefledikleri çeşitli proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Ömer Günel toplantının son kısmında ise muhtarlardan gelen soruları yanıtladı.

Başkan Ömer Günel göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası için durmadan çalıştıklarını belirterek, “Kentimizin sorunlarını kalıcı ve uzun vadeli çözüme kavuşturmak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde alt ve üst yapıyı bir bütün olarak planladık. Uzun süredir tek bir çivinin bile çakılmadığı Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerimizin alt ve üst yapısını baştan aşağıya yeniledik. Davutlar Mahallesi’nde başlattığımız yol yapım çalışmalarıyla Karayolları’ndan devraldığımız orta refüjlerdeki peyzaj düzenlemelerini de kısa sürede bitireceğiz. Güzelçamlı Mahallemizde ASKİ terfi hattını bitirir bitirmez Özer Tük Caddesi’nin alt ve üst yapısını yenilemeye başlayacağız. Şu an eski Kuşadası olarak adlandırdığımız Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerinde de ekiplerimiz son sürat çalışıyor. Kuşadası’nda alt ve üst yapı sorunu yaşayan mahallemiz kalmayacak” diye konuştu.

Kuşadası’nın en önemli sorunlarından olan yolların fiziksel koşullarını düzeltmek, bir turizm kentine yakışır hale getirmek amacıyla 3 yıllık görev süreleri boyunca 175 milyon 682 bin TL’lik yatırımla Kuşadası’nda 1 milyon 191 bin metrekare yol yaptıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “Ben ve ekip arkadaşlarım kentimize değer katmak amacıyla 7/24 mesai harcıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla 3 yıl gibi kısa bir sürede kentimizi alt ve üst yapısıyla sağlıklı bir hale getirdik. Kentimizdeki park ve yeşil alanların sayısını da gün geçtikçe artırdık. Son olarak Yavansu Mahallesi’ndeki 6 bin metrekarelik bir alana çocuklarımız için trafik eğitim parkı yapacağız. Çocuklarımız buraya koyacağımız elektrikli arabalarla hem trafik eğitimi alacak hem de eğlenceli vakit geçirebilecekler” diye konuştu.

Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle ihtiyaç sahibi kişilerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak bu süreçte hemşehrilerimizi bir an olsun yalnız bırakmayarak yetki ve olanaklarımız dâhilinde elimizden gelen tüm ayni ve nakdi yardımları düzenli olarak gerçekleştirdik. Öğrencilerimize eğitim desteği verip, kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. İkiçeşmelik Mahallemizden sonra Davutlar Mahallemize de bir taziye evi yapacağız. Ayrıca okullarımıza çeşitli alanlarda verdiğimiz desteklerimiz de sürecek. Muhtarlar olarak Kuşadası ile gurur duyabilirsiniz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin daha güzel bir geleceğe kavuşması için çalışıyoruz. Güçlü bir Kuşadası için görev süremiz dolana kadar da var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları Başkan Ömer Günel’e Kuşadası’na yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Uzun yıllar sonra Kuşadası’nın tüm mahalleleri ile hizmet almaya başladığını vurgulayan muhtarlar, birim müdürlerinin de kendileriyle çok yakından ilgilendiklerini ifade etti.