Başkan Günel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na turizm ile ilgili olarak yaptığı sunuma katıldı. Toplantıda Türkiye turizminin bugünü ve yarını masaya yatırıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Merkezi’nden yapılan davet üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile yaptığı turizm değerlendirme toplantısına katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na “Türkiye Turizminin Bugünü ve Yarını” başlıklı bir sunumun yapıldığı toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da yer aldı.

Türk turizminin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte “yeni turizm” anlayışı ile yaşama geçirdikleri projeler ve pandemi sürecinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi aktardı. Turizmi çeşitlendirmenin ve 12 aya yaymanın önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, uzun süredir atıl konumda olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi’ni kent turizmine kazandırmak ve Kuşadası’nı kongre turizmi destinasyonu haline getirmek amacıyla ilgili paydaşlarla yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimizle birlikte TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın Türkiye turizminin bugünü ve yarını üzerine sunumunu dinledik. Turizmi iyileştirecek ve geliştirecek her türlü çalışmanın paydaşı ve takipçisi olacağız” dedi.

Başkan Ömer Günel, toplantı sonrasında ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na kentte faaliyet gösteren üretici kooperatifleri ile yerel üreticiler tarafından üretilen ve Ada Bahçe’den elde edilerek Halk Ada Market’te satışa sunulan Kuşadası’na has doğal ürünlerden armağan etti.