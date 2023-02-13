Başkan Günel: "İmar barışı tamamen gündemden çıkarılsın"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, imar barışı konusunun ülke gündeminden tamamen çıkmadan depremle mücadele etmenin mümkün olmadığını söyledi.

30 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini artırarak sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çağrıda bulundu. Turizm kentlerinin önemli rant bölgeleri olduğuna ve bu durumun da kaçak yapılaşmayı hızlandırdığına dikkat çeken Başkan Günel, imar barışı uygulamasına derhal son verilmesi gerektiğini söyledi. Günel sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmar barışı çıkacak hevesi ile kaçak inşaatı gece bile yapmaktan çekinmeyen vicdan yoksunu insanlarla uğraşıyoruz. İmar barışı konusunun gündeme gelmesinin önü kesilmeli. Çünkü bizim gibi bölgelerde imar barışı çıkacak lafının ardından yapılan kaçak inşaatlara yetişemez durumdayız. Ekiplerimiz sadece bunların peşinden koşuyor. Bunu yapmaya çalışanların binalarını hızlı bir biçimde yıkmak için çabalıyoruz. Ancak geçmişten gelen ciddi bir riskli yapı stoku var. Bir taraftan da bunun yıkımı ile ilgili ciddi bir çalışma yapıyoruz. Bu yüzden imar barışı konusu artık gündemden çıkmalı. İmara, fenne uygun olmayan hiçbir yapının yasal hale getirilmesi konusu gündeme getirilmemeli. Bu konuda da önümüzün açılmasını diliyoruz.”