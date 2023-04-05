Başkan Günel Güzelçamlı Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarının son adresi Güzelçamlı Mahallesi oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de katıldığı iftar yemeğinde Güzelçamlı Mahallesi sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.

Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerini birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının arttığı Ramazan ayında iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Davutlar Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeklerinin ikincisi Güzelçamlı Mahallesi Düğün Salonu’nda gerçekleşti. İftara Başkan Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Funda Şenol ve Emre Fazlılar ile yüzlerce Kuşadalı katıldı. Başkan Ömer Günel, iftar saatinden önce mahalle sakinlerine yemeklerini ikram etti. İftar saatinde okunan duaların ardından konuşan Başkan Ömer Günel, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Ardından vatandaşlarla birlikte yemek yiyerek sohbet etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından verilen iftar yemekleri, 10 Nisan Pazartesi günü İkiçeşmelik Mahallesi Kardeş Şehirler Parkı’nda, 13 Nisan Perşembe günü Hacıfeyzullah Mahallesi Yedieylül İlkokulu önünde, 17 Nisan Pazartesi günü ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı El Heykeli önünde devam edecek.