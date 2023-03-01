Başkan Günel: “Deprem felaketi ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gözler önüne serdi”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yapımına kısa süre sonra başlanacak olan ‘Kent Meydanı’ projesinde boşaltılan belediye eski hizmet binası ve çevresindeki iş yerlerinde yürütülen yıkım çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Ömer Günel açıklamasında, “30 Ekim 2020’de Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde binamızda birçok çatlak oluştu. Yaşadığımız bu acı deprem felaketi ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gözler önüne serdi” dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in açıklaması şöyle: “Bildiğiniz üzere belediye binamızı taşıdık ve çevresindeki işyerlerini boşaltarak yıkım işlemlerini başlattık. Birçok işyeri sahibinin karşı çıkmasına, kamuoyu oluşturmaya çalışmasına, yıkımı engelleme çabasına rağmen kararımızda ısrarcı olduk ve kent meydanı projemizin startını verdik. Yaşadığımız bu acı deprem felaketi ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gözler önüne serdi. Neden mi? Hatırlayalım. 30 Ekim 2020’de Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremden kentimizin nasıl etkilendiğini hepimiz hatırlıyoruz. Mesai saatleri içerisinde meydana gelen depremi belediye binamızda büyük bir şiddetle yaşamıştık. Binamızda birçok çatlak meydana gelmişti.

Depremin ardından, belediye binamıza ve çevresindeki işyerlerine KAROT testi yaptırdık ve maalesef test sonucu olumsuz çıktı. Bu sonuç, bir felaket anında hasar alacak olan Kuşadası Belediye binasının, Kuşadası’nın en ihtiyaç duyacağı anda hizmet veremeyeceği anlamına geliyordu. Bunun üzerine belediye binamızı taşımaya ve çevre binaları boşaltmaya yönelik hazırlıklara başladık. Bu dar zamanımızda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu da bize destek olarak kentimize yeni kazandırdıkları hizmet binasını bizlerle paylaşarak Kuşadası Belediyesi’nin kent merkezinde kalmasını sağladı. Depreme dayanıksız olan Belediye binasını ve bölgedeki belediyemize ait dükkanları tahliye ederek Kent Meydanı Projesi’nin ilk adımını atmış olduk. Kent Meydanı Projesi’nde bol yeşil alan, yüksek binaların olmadığı, bir-iki katlı dükkanların yer alacağı bir proje olacak. Şimdiden kentimize hayırlı olsun. Depreme dayanıklı olmayan diğer kamu binalarının da bir an önce yenilenerek muhtemel bir afet anında vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edebilmesi çok önemli. Tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diliyor, kayıplarımız için Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"