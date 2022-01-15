Başkan Günel, “Demokrasiye ve Kuşadası’na yakışmayan bu davranışı kınıyorum”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın programı için hazırlanan afişlere kimliği belirsiz kişilerce zarar verilmesini kınayan bir açıklama yaptı. Yapılan eylemin demokrasi kültürüne aykırı bir hareket olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Bu olay kabul edilmesi mümkün olmayan vandalca bir girişimdir” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın programına davet içeren afişlerinin yırtılması, demokrasi kültürü ile bağdaşmayan ve kabul edilmesi mümkün olmayan vandalca bir girişimdir. Demokrasi her şeyden önce hoşgörü içerir. Bunu yapanlar bilmelidir ki, Kuşadası bu tip davranışlarla bağdaşmayan çağdaş ve demokratik bir kenttir. Yaşanan bu talihsiz olaydan duyduğum üzüntüyü Kuşadası kamuoyu ile paylaşıyor ve bu çirkin davranışı kınıyorum" ifadelerini kullandı.