Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik çarşılar, Kasım Yaman Parkı ve Ada Camping’de devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Kentimizin en eski yeşil alanlarından olan Kasım Yaman Parkı’nı yeşiline ve kültürel değerlerine dokunmadan yenileneceğiz. Ada Camping ise Türkiye’nin en iddialı tesislerinden bir haline gelecek” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı çarşıda doğal taş döşeme ve çevre düzenleme işleri aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile çalışmaların devam ettiği bölgeleri dolaştı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği alan gezisinde Başkan Ömer Günel, çarşı esnafından cephe giydirmeleri ile tabela montaj işlerini biran önce tamamlamalarını istedi.

“Yenilenen Yüzüyle Çok Beğenilecek”

Başkan Ömer Günel, turistik çarşıların ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme çalışması başlatılan Kasım Yaman Parkı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Parktaki çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Kentimizin en eski yeşil alanlarından olan Kasım Yaman Parkı’nı yeşiline ve kültürel değerlerine dokunmadan yenileyeceğiz. Parkımız yenilenen yüzüyle çok beğenilecek” dedi.

“Türkiye’nin En Kaliteli Kamp Alanı Olacak”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in alan gezisinin son durağı Davutlar Mahallesi’ndeki Sevgi Plajı’nda yer alan “Ada Camping” oldu. Tamamlanma aşamasına gelen kamp alanındaki çalışmalar hakkında Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız kamp alanı pandemi sonrası turizm adına çok önemsediğimiz bir proje. Burası Türkiye’nin en lüks ve kaliteli kamping alanı olacak. Uygun fiyatlı ve aynı zamanda da kaliteli konaklama imkânı sunan bir tesis inşa ediyoruz. Kuşadası’na gelen yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak burada gönül rahatlığı ile tatillerini geçirebilecekler. Denize sıfır bir konumda olan Ada Camping’in Türkiye’nin en iddialı tesislerinden bir haline geleceğinden eminim” diye konuştu.