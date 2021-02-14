Başkan Günel aşı oldu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bugün korana virüs salgınına karşı aşı oldu.

Aşılandıktan sonra sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Başkan Günel, “ Sıramın gelmesi ile birlikte ben de Kovid-19 aşımı yaptırdım. Pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ülkemizde aşılama süreci kısa sürede tamamlanır. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle “ dedi.