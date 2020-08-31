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Başkan Güler’den Kaymakam Şenoğlu’na ziyaret
KÖŞK BELEDİYE BAŞKANI NURİ GÜLER İLÇEYE YENİ ATANAN KAYMAKAM DİLARA ŞENOĞLU’NU ZİYARET ETTİ.
AYDIN 31.08.2020, 09:49
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ilçeye yeni atanan Kaymakam Dilara Şenoğlu’nu ziyaret etti.
Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz’ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne getirilmesinin ardından Açıkgöz’ün yerine Konya’nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Köşk’ün ilk kadın kaymakamı olma özelliğini taşıyan Dilara Şenoğlu’na ilk ziyareti Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler yaptı.
Kaymakam Şenoğlu’na “ilçemize hoş geldiniz” diyen Başkan Güler, Şenoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Şenoğlu da ziyaretinden dolayı Güler’e teşekkür etti.
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