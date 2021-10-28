Başkan Güler’den 29 Ekim mesajı

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında cumhuriyete sahip çıkmanın herkesin asli görevi olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutluyoruz. Gazi meclisimiz bundan 98 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesiyle Cumhuriyeti ilan ederek, milletimizin çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması yolunda en önemli adımı atmıştır. Bugün bizlere düşen görev milletimizin refahını arttırmak ve aziz Milletimizi dünya ulusları içerisinde hak ettiği yere taşımaktır. Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik duyguları içerisinde sahip çıkmak hepimizin asli görevidir. Bu nedenle yakaladığımız gelişme ivmesini koruyarak, yarının daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh Türkiye’sini elbirliğiyle inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve kıymetli hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu uğurda kanlarını, canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.