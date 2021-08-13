banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
RTÜK, gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanıyor!
RTÜK, gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanıyor!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Karadeniz için flaş uyarı: 5 ilde şiddetli yağış!
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Irmak Arıcı'dan tükürük rezaleti sonrası skandal paylaşım
Konut satışlarında en sert düşüş!
Konut satışlarında en sert düşüş!

Başkan Güler; "Yeni incir sezonu üreticilerimize bereketli olsun"

Aydın’da incir sezonu başlarken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, incir tezgahlarını ziyaret etti.

AYDIN 13.08.2021, 17:48
Başkan Güler; "Yeni incir sezonu üreticilerimize bereketli olsun"

Aydın’da incir sezonu başlarken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, incir tezgahlarını ziyaret etti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ziyaret ettiği incir tezgâhında bulunan satıcılara hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet etti. Kendisine ikram edilen incir’in tadına bakan Başkan Güler, vatandaşlardan yeni başlayan incir sezonu ve Aydın İnciri’ndeki son durum hakkında bilgiler aldı.

İncirin Aydın ve Köşk’ün önemli ürünlerinden olduğunu ve dünyaca tanındığını kaydeden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Bölgemizin ve Köşk’ümüzün önde gelen ürünlerinden, dünya çapında ün kazanmış Aydın İnciri’nin yeni sezonu tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
28°
açık