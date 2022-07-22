Başkan Güler: “Vatandaşımızın emanetini verimli kullanıyoruz”

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Vatandaşımızın bize emanet ettiği bütçeyi verimli kullanıyoruz” dedi.

Aydın’ın Köşk ilçesinde hizmetlerin aksamadan devam etmesi için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Köşk Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Makine İkmal, Bakım ve Onarım ekibi sahada çalışan araçların bakımını anında yaparak hizmet araçlarının daha aktif çalışmalarını sağlıyor. Köşklü vatandaşların emanet ettiği belediye bütçesini verimli kullandıklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, “Vatandaşımıza hizmet için bütün imkanlarımızı seferber ederek hemşehrilerimizin bize emanet ettiği bütçeyi daha verimli kullanmak, hizmetlerin aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla Belediye bünyesinde hayata geçirdiğimiz Makine İkmal Bakım ve Onarım Ekibi tarafından sahada çalışan araçlarımızın bakım ve tamiratlarını anında müdahale ederek; araçlarımızın daha uzun süre sahada aktif çalışmasını sağlıyoruz. Diğer yandan da belediyemiz adına daha büyük maliyetlere yol açabilecek tamir, bakım gider kalemlerinden kurtulmuş; Makine İkmal Bakım ve Onarım Ekibinin çalışmalarıyla hem ekonomik hem de zaman yönünden ciddi anlamda tasarruf etmiş oluyoruz. Bu hizmet anlayışıyla siz değerli hemşehrilerimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz” dedi.