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Başkan Güler, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Köşk’te ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlarken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de Çiftlik İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

AYDIN 06.09.2021, 17:06
Başkan Güler, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Köşk’te ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başlarken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de Çiftlik İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Köşk’te de 2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm kademeleriyle yüz yüze eğitime başladı. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ve İlçe Hastanesi Başhekimi Osman Erönem ile birlikte Çiftlik İlkokulu’nu ziyaret ederek çocukları ilk eğitim gününde yalnız bırakmadı. Sınıfları gezen Başkan Nuri Güler, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Çiftlik ilkokulumuzda minik kardeşlerimizi ziyaret ederek heyecanlarına ortak olduk. Hep birlikte bu zorlu günleri tedbirlerle aşacağımıza yürekten inanıyor, bu dönemde okulundan öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan çocuklarımızın gayretine, umuduna ve inancına şahitlik etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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