Başkan Güler, Köşk’teki depremzedeler ile buluştu

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Yüzyılın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Malatya’dan Köşk’e gelen Dikici ailesini ziyaret ederek sohbet eden ve hatırlarını soran Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ailenin çocuklarıyla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güler, devletin milletle beraber yaraları en kısa sürede saracağını belirtti.

Belediye olarak düzenlenen yardım kampanyalarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Bugüne kadar 4 tır, 2 kamyon ve 28 ticari araç yardım malzemesini deprem bölgesine kısa bir sürede sevk ettik. Daha sonra ise depremin etkilerini yerinde görmek için depremden etkilenen bölgeye gitme fırsatımız oldu. Allah’a şükür güçlü bir devlete ve büyük bir millete sahibiz. Yaralarımızı en kısa sürede saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor. Biz de Köşk Belediyesi olarak ilçemize gelen depremzedelerimiz için elimizden gelen her türlü yardımda bulunacağız. Bu vesile ile ilk günden beri deprem bölgesine yardımlarını esirgemeyen tüm hemşerilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.