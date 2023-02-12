Başkan Güler, destek için deprem bölgesine gitti

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, çalışmalara destek vermek için deprem bölgesine gitti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinin de hasar gördüğü yıkıcı depremlerin ardından Köşk Belediyesi, depremzedeler için yardım kampanyası başlatarak tüm imkanlarını seferber etti. Köşklülerin 7’den 70’e yoğun ilgi gösterdiği yardım seferberliği devam ederken Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler de depremden etkilenen Malatya’ya gitti. Bölgede depremzedeleri ziyaret eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Güler; "Yüzyılın en büyük felaketini yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Şimdi birlik zamanı. İl Gençlik Kolları teşkilatımızdan gönüllülerimizle çalışmalara destek vermek için Malatya’da deprem bölgesindeyiz. Yüce Rabbimin izniyle bu zor günleri atlatacağız, yaralarımızı el birliğiyle saracağız" diye konuştu.