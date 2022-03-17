Başkan Güler: “Çanakkale bir savaş değil bir destandır”

Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Her zaman savaşlar olacaktır, ancak Çanakkale bir savaş değil bir destandır” dedi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Güler mesajında, Çanakkale Zaferi’nin bir savaş değil destan ve millet iradesi olduğunu, Çanakkale Zaferi’nin, 300 bine yakın kahraman şehidin ve şehitlerin ardında kalan annelerin, evlatların, eşlerin, kardeşlerin zaferi olduğunu söyledi.

Çanakkale’nin “Bitti dedirtmeden yeniden başlayanların” zaferi olduğunu ifade eden Başkan Güler; “Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yılını kutlayacağız. Tarihimizde parıldayan, dersler içeren, yol gösteren ve bizi milletlere anlatan bu kutlu zafer, bugün bizi anlatmaya yetmez dediğimiz sayısız başarımızın, kişisel zaferlerimizin, imzalarımızın ardında adeta bir güneş gibi durmaktadır. Savaşlar dünya tarihinde sürekli olacaktır. Ama Çanakkale bir savaş değildir, o bir destandır. İmkânsızlığın irade ve imanla nasıl baş edemeyeceğini bize anlatır. Ona sadece aklen bakmak manasını eksik kılar, ona kalben de bakmak gerekir. Bu zafer ancak böyle anlaşılabilir. Doğan her çocuğumuza öğütler içerir, geleceğimize de ışık tutar. Biz bugün “Dünya 5’den büyüktür” derken de ilk 10 ekonomiye yürürken de aslında ecdadımızın bize öğrettiği azim ve kararlılıktan yola çıkıyoruz. Güçlü Türkiye’mizin ardında koruduğumuz bu inanç, iman, irade, sabır var. Zorluktan güç bulan millet iradesi var. ‘Çanakkale geçilmez’ diyen bir liderin ardında ne pahasına olursa olsun bu devlet, bu millet, bu vatan bizim, biz biriz diyerek, bu ülküde can vermesi, malından, sahip olduklarından vazgeçmesi var. Bu yüzden ‘Çanakkale Geçilmez’ bir millet iradesidir. İşte bu nedenledir ki, kendimize hep şunu söyledik: ‘Sen Çanakkale şehitlerinin torunlarısın, niyetin halis, inancın tam ise mutlaka bir yolu vardır. Zafer yakındır. Senin çelikten duvarlar ören iradenden, senin zaferi daha yola çıkmadan kazanmış azminden, senin canını vermeyi kabul eden imanından bir adım öteye geçemezler.’ İçimizde tekrar eden bu ihlas; biz de bugün de var. Biz, 107 yıl öncesindeki gücümüzle bu vatanın emanetini ilelebet taşıyacağız. 107 yıl önce bu topraklarda tarih yazan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tarih boyunca vatanı, devleti, bayrağı için canını feda etmiş tüm aziz şehitleri, gazileri, bugünleri armağan eden tüm kahramanları ve teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı, saygı, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.