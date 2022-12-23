Başkan Güler, Ankara’dan TOKİ müjdesiyle döndü

Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bir dizi ziyaret için gittiği Ankara’dan TOKİ müjdesiyle döndü.

Köşk’te gerçekleşecek yatırımların takibi için Ankara’da bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’la yaptığı görüşme sonrasında ilçeye TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin yapılacağını duyurdu. Başkan Güler, Ankara’dan toplu konut sözü ile dönerken, projenin detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Başkan Güler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Köşk’ümüze kazandırmayı hedeflediğimiz TOKİ projesi için sözümüzü aldık. Toplu Konut İdaresi Başkanımız Ömer Bulut’u ziyaret ederek, ilçemizde hayata geçirmek istediğimiz TOKİ projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk, sözümüzü aldık. Gönüllerin Köşk’ünü inşa etmek için çıktığımız bu yolda vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Aydın milletvekillerimize ve Toplu Konut İdaresi Başkanımız Ömer Bulut’a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Her şey Köşk’ümüz için" ifadelerine yer verdi.