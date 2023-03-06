Başkan Ertürk’ten kandil mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Kuyucaklı hemşehrilerim ve tüm İslam aleminin, mübarek Ramazan Ayı’nın işareti olan Berat Kandili, Cenab-ı Allah’tan ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve esenlik niyaz ederken, felaketlerden hepimizi korumasını dilerim” dedi.

Ülke olarak yüzyılın felaketi olarak adlandırılan bir deprem felaketinin yaşandığını belirten Ertürk, “Ülkemiz ve devletimiz tüm imkân ve gayretiyle bu zorlu günlerde yaraları sarmak için tüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu mübarek gün, kurtuluş, af ve arınma anlamına gelirken, ellerin semaya açıldığı bu gecede tüm zorlu zamanların esenliğe ulaşmasını dilerim. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece Allah’ın izniyle bu zorlu felaketin üstesinden geleceğiz. Bu mübarek günün, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ederim. Rabbim tüm dualarınızı kabul eylesin. Berat Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.