Başkan Ertürk’ten ’30 Ağustos’ mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ertürk, “Büyük Taarruzun 100. Yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlayarak 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle sonuçlanan milletimizin bu büyük zaferini tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi bizlere armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad ediyor, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini göstergesidir. Bugün de dün olduğu gibi milletimizi esir etmek, ülkemizi parçalamak isteyenlerin emperyalist heveslerini açıkça görüyoruz. Millet olarak onların siyasi ve ekonomik alandaki girişimlerini dikkatle izliyoruz. Bu emperyalist hevesleri taşıyanların heveslerini kursaklarında bırakmak için millet olarak dün olduğu gibi bugün mücadele ediyoruz. Yüce Allah’ın izniyle, yalnızca aziz milletimizin değil aynı zamanda İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti bu günleri de atlatarak 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Dost ve kardeş milletler ile mazlum halklar adına da yürüttüğümüz bu mücadeleyi, 15 Temmuz’da nasıl kazandıysak bugün de Allah’ın izniyle kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."