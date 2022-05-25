Başkan Ertürk, Gencelli’de Bilim Fuarı’na katıldı

Kuyucak’a bağlı Gencelli Mahallesi’nde bulunan Gencelli Ortaokulu’nda Bilim Fuarı düzenlenirken, fuarın açılış töreninde Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, öğrencileri yalnız bırakmadı.

Gencelli Ortaokulu’nda yapılan açılışa Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Gencelli Mahallesi Muhtarı Mehmet Topçu ve daire amirleri katıldı. Proje yürütücüsü Ayça Melike Kavaklı ve Okul Müdürü Ali Menderes koordinatörlüğünde öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan Bilim Fuarı’nda 25 proje okul bahçesinde sergilendi. Protokolün katılımıyla açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından projeler tek tek gezilerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi alındı.

Gencelli Ortaokulu’nda Bilim Fuarı etkinlikleri çerçevesinde kan bağışı kampanyası da düzenlendi. Onlarca mahalleli kan bağışı yapmak için sıraya girdi. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, kan bağışının önemli olduğunu vurgulayarak, “Kan bağışı yapmak hayati önem taşıyor. Gösterdikleri duyarlılık için Gencelli halkına teşekkür ediyorum” dedi.