Başkan Ertürk, dereceye giren öğrencilerle buluştu

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Lise Geçiş Sınavında (LGS) dereceye giren Kuyucak Atatürk Ortaokulundan mezun olan öğrencileri makamında ağırladı.

LGS’de dereceye giren Kuyucak Atatürk Ortaokulu mezunu olan Kaan Sayoğlu, Betül Karakaya ve Enes Doğanlı, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Kuyucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ’ın da katıldığı ziyarette Başkan Ertürk, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek başarı plaketi ve çeyrek altın hediye etti. Başkan Ertürk, “Liseye Geçiş Sınavında şehrimizden yüzde dilimlere giren öğrencilerimizi Belediyemizde ağırladık. Kuyucak’a bu gururu yaşattıkları için tüm öğrencilerimizi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Ayrıca sınavda dereceye girerek önemli bir başarıya imza atan öğrencilerimizin ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik ederim. Kuyucak Belediyesi olarak çocuklarımızın başarısını her zaman takdir edip yanlarında olarak, bu başarılarını ödüllendirmek istedik. Çocuklarımıza lise öğreniminde başarılar diliyorum” dedi.

2022 Liselere Giriş Sınavı’nda, 500 tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Enes Doğanlı, “LGS’de 500 tam puan alarak beklediğim başarıyı elde ettim. İstanbul Robert Koleji’ni kazandım. Hedeflerime ulaştım ve topluma faydalı katkılı bir birey olabilmek adına çok çalışıyorum ve devam edeceğim. Devlet okulundan özel bir yardım almadan, okulumuzun kurslarına katılarak başarıyı elde ettim. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kuyucak ilçe ikincisi olan Kaan Sayoğlu, “İzmir Buca İnci-Özer Fen Lisesi’ni kazandım. LGS puanım 481, yüzdelik dilimim de 0.38. Hedefim İzmir Buca Fen Lisesi’ydi, hedefime ulaştım. Tarihe kendi adınızı yazdırmak için elinizden gelen her çabayı sarf edin” dedi.

İlçe üçüncüsü olan Betül Karakaya, “3.01’lik yüzdelik dilime girerek Germencik Ortaklar Fen Lisesi’ni kazandım. Ortaklar Fen Lisesi’ni kazandım. Bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Metin Ertürk’e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.