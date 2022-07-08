Başkan Erol’un Kurban Bayramı mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Milletimizin her ferdi bu mübarek günlerde paylaşma ve dayanışmada cömertliğini bir kez daha sergileyecek“ dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Milletçe hepimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Müslüman milletimizin ilahi bir armağan olarak kabul ettiği ve sevinçle karşıladığı bayramlar, dayanışma ve paylaşım ruhu ile kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve müstesna zamanlardır" dedi.

Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Erol, “Bugün birlik ve beraberlik günleridir. Kurban ikramlarıyla maddi durumdan yoksun olan kardeşlerimizi de sevindirmeliyiz. Bu vesileyle idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Aziz vatanımız için şehit düşen kahramanlarımızı şükran, minnet ve rahmetle yad ediyor, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.