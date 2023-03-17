Başkan Erol’un 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Erol mesajında, “Çanakkale Zaferi, dönemindeki bütün imkânsızlıklara rağmen, aziz milletimizin bağımsızlığı ve vatanı uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmeden kazandığımız tarihimizin dönüm noktalarından birisidir. Mehmetçiklerimizin birlik ve beraberlik içinde vermiş oldukları mücadele tarihimizin akışını değiştirmiştir. Çanakkale zaferinin paylaşılmak ve tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden dirilişi ve milli şahlanışın başlangıç noktasıdır. Çanakkale zaferi, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadeleyle vatanını ve milletini korumak uğruna ölürsem şehit kalırsam gazi inancıyla eşsiz mücadele veren aziz milletimizin ’Çanakkale geçilmez’ diyerek cesaretini, azmini ve kahramanlığını ortaya koyduğu, milletimizin vatan, bayrak ve istiklal uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.