Başkan Erol’dan yardım çağrısı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, afet bölgesine gönderilmek için başlatılan kampanyanın devam ettiğini hatırlatarak, Buharkentli vatandaşlara yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için Aydın’da vatandaşlar tek yürek olurken, Buharkent ilçesinde de yardım seferberliği devam ediyor. Buharkent Belediyesi tarafından ilk günden bu yana toplanan yardımlar 2 tır ile afet bölgesine gönderildi. Kampanya çerçevesinde üçüncü tırın yola çıkması için yardımlar toplanmaya devam ederken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yardım çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden vatandaşlara yardım kampanyasının devam ettiğini hatırlatan Başkan Erol, paylaşımında “Bugün 19.00’a kadar buradayız. 3. tırımızın gönderilebilmesi için sizlerin bağışlarına ihtiyacımız var. Gıda maddesi, ayakkabı, kışlık giyecekler, battaniye gibi ihtiyaçlarımız bulunmaktadır. Ama şuan en önemli ihtiyaçlarımızdan biri bebekler için süt. Haydi Buharkent. Biriz, beraberiz. Birlikte güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.