Başkan Erol’dan Deve Güreşi Şenliklerine davet

Aydın’ın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 18 Aralık 2021 Pazar günü yapılacak olan deve güreşi festivaline tüm vatandaşları davet etti.

Buharkent Belediyesi tarafından devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için her yıl düzenlenen geleneksel deve güreşi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ünlü pehlivan develeri 18 Aralık 2021 Pazar günü Buharkent Deve Güreşi Sahası’nda kozlarını paylaşacak.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Haftasonu yapılacak olan geleneksel deve güreşi festivalimiz için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Son dönemde deve güreşlerine yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Antalya’dan Çanakkale’ye kadar bu bölgelerdeki devecilerimiz sayesinde bu güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kültürümüzü yaşatmak için güreşlerimize katılım gösteren devecilerimize teşekkür ediyorum. Seyir ve otopark açısından bakıldığında deve güreşi sahamız bölgenin en güzel güreş sahası. Herkesi festivalimize bekliyoruz" dedi.