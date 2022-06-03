Başkan Erol’dan başarılı öğrencilere ödül

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Valiliğinin desteklediği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı Aydın Kazanım İzleme Sınavı ve Buharkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı Deneme Sınavlarında 2. Kanaat döneminde en fazla İlçe birinciliği elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

İlçeyi iyi şekilde temsil ederek ve bunu taçlandıran öğrencilere, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından kitap ve ayakkabı taktim edildi.

Öğrencilerin başarılarını karşılıksız bırakmadıklarını ifade eden Erol, "Bugünün çocukları yarın geleceğidir. Geleceğimize en güzel yatırım ise güzel bir eğitim ve başarılı bir gelecektir. Sınavlarda başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendirmek, diğer öğrencileri de teşvik etmek için böyle bir ödül vermeyi uygun gördük" dedi.

Öğrencilere destek veren okulların yönetici ve öğrencilerine teşekkür eden Başkan Erol, "Bu öğrencilerimizi yetiştiren ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Böyle güzel evlatlarımızı yarınlara hazırlıyorlar. Bu evlatlarımızın donanımlarını gördükçe seviniyor ve yarınlarımıza daha bir umutla bakıyoruz" dedi.