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Başkan Erol, sezonun ilk incirini Vali Aksoy’a takdim etti

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek sezonun ilk incirini takdim etti.

AYDIN 25.07.2022, 16:42
Başkan Erol, sezonun ilk incirini Vali Aksoy’a takdim etti

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek sezonun ilk incirini takdim etti.

Aydın’ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ilçelerinden olan Buharkent ilçesinde, incir hasadı sezonu başladı. Üreticilerde incir sezonu telaşı başlarken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Aksoy’a ilçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Erol, sezonun ilk incirini de Vali Aksoy’a takdim etti.

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