Başkan Erol, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesiyle birlikte, Buharkent Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Her fırsatta okulları ziyaret edip ihtiyaçlarını soran, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol yaz tatilinin gelmesiyle birlikte öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için Cuma günü saat 11.00’de Buharkent Anaokulunu ziyaret etti. Karne dağıtım törenine Belediye Başkanı Mehmet Erol‘la birlikte Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cavit Baştürk, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Karne alan bütün öğrencilerin keyifli bir tatil geçirmelerini dileyen Başkan Erol ; ‘Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Buharkent’te 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılını tamamlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim yuvalarımızda; dönem boyunca çalışan, çabalayan ve başarılı bir eğitim dönemini daha geride bırakan tüm öğrencilerimizin karne gününü kutluyorum. Bütün öğrencilerimize hayırlı ve verimli bir tatil temenni ediyorum. Aynı şekilde okul hizmetlisinden memuruna, öğretmeninden idarecisine ve kıymetli velilerimize, bu süreci birlikte yürüten herkese, sağlıklı ve mutlu bir tatil geçirmelerini dilerim" dedi.