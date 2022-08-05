Başkan Erol, incir hasadına katıldı

Aydın’da hasat sezonunun başlamasıyla incir üreticileri hareketli günler yaşamaya başlarken Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol incir hasadına katıldı.

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan ve önemli ihraç ürünlerinden olan incirde sezon hareketliliği başladı. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80’ini karşılayan Aydın’da da üreticileri hasat telaşı sardı. Aydın’da yaklaşık 400 bin dönüm alanda incir üretimi yapılırken, sezonda da ortalama 200 bin ton ürün elde ediliyor. Hasat sezonuna başlayan üreticiler de gün doğmadan yola çıkıp güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Aydın’ın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ilçelerden olan Buharkent ilçesinde de üreticiler sabahın erken saatlerinde incir bahçelerinin yolunu tutarken, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ile Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Kızıldere Mahallesi’ndeki incir hasadına katıldı. İdari amirler ve mahalle muhtarları ile incir bahçelerini ziyaret eden Başkan Erol ve Kaymakam Açıkgöz, üreticilerin bereketli bir sezon geçirmesini diledi.

Tüm üreticilere bereketli hasatlar dileyen Başkan Erol, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “16. Taze İncir Festivali öncesi Kaymakamımız Alper Açıkgöz ve idari amirlerimiz ile birlikte Kızıldere Mahallemizde İncir hasadına katılarak, mahalle muhtarlarımızın İncir bahçelerini ziyaret ettik. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.