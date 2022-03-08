Başkan Erol, "En çok önem verdiğimiz konu istihdamdır"

Aydın’ın Buharkent ilçe Belediye Başkanı Mehmet Erol, Ankara dönüşü Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında ziyareti ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Buharkent’in yatırımlarla her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade eden Başkan Erol: “Heybemizde birçok proje var ve bu projelerin sürdürülebilmesi için Ankara temaslarımızı hiç kesmiyoruz, en çok önem verdiğimiz konu istihdamdır” dedi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nde (NGC) yaptığı basın toplantısında geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir dizi Ankara ziyaretleri ile ilgili bilgilendirmede bulundu. NGC Başkanı Ümit Özmen, Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nazillili Gazetecilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Erol: “Buharkent Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin sayılarının artması ile birlikte çalışan sayısı da artacak, dolayısıyla nüfusumuz da artacak. Biz buna hazırlıklı olmalıyız. Şehrin yöneticileri olarak en çok önem verdiğimiz konu istihdam sağlamaktır. Çalışma alanlarını geliştirmek, insanların iş bulmasına öncülük yapmak ve bu konuda faaliyet göstermek öncelikle yerel yöneticilerin görevidir. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız çalışma OSB’nin faaliyete geçirilmesi idi. Hukuki yapıdaki sorunları çözerek yapıyı oluşturduk ve bugün geldiğimiz noktada yatırımlar hızla artmaya devam etmektedir. Amaçlarımız doğrultusunda ilçemizin geldiği nokta bizi çok mutlu ediyor. İlk geldiğimizde nüfusumuzun 500 kişi düştüğünü görmüştük. Bugün ise nüfusumuz OSB ve diğer sektörlerle artmaya devam ediyor. Tabi bu konu da diğer yatırımlarla ilgili ihtiyaç duyuruyor. Bu nedenle de Ankara ziyaretleri ile yatırımlarımızı yerinde takip ederek hızlandırılmasını sağlıyoruz” dedi.

Buharjet projesi

Başkan Erol, kentin jeotermal enerji ile ısıtılması için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade ederek, “Öncelikle jeotermallerle kenti ısıtmak ve sera bölgeleri kurmak için sayın bakanımızla görüştük. Yasa tasarısının hazırlanması aşamasında kendi çalışmalarımızın da hızlanmasını istiyoruz. Bakanlıktan yetki alarak Buharjet Projemizi hayata geçirmek istiyoruz. Önümüzdeki seneye insanlarımızın kontrollü ve ucuz ısıtmak için yasanın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Jeotermal sera alanları açısından 240 dönüm mera arazimizde bu alanı oluşturmak için imar çalışmamızı başlattık. Ayrıca Ortakçı bölgemizdeki jeotermal alanı turizme kazandırmak için hazırladığımız proje onaylandı ve bakanımızın yatırımcımıza tahsisi için onayını bekliyoruz. 5 yıldızlı termal bir otel için yatırımcımız gün sayıyor. Bunun yanı sıra spor ve sosyal alandaki yatırımlarımızın hızlanması için de Ankara ziyaretlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. İlçemiz, yeni hala sahaları, futbol sahası ve gençlik merkezi projelerinin yakın zamanda tamamlanması ile önemli yatırımlara da ev sahipliği yapmış olacak. Mahallelerimizde herkesin rahatça ulaşması açısından millet bahçesi başta olmak üzere OSB’de de bir park projemiz var. Deprem toplanma noktaları ve birçok sosyal alanı bulunan parklarımız ilimizde örnek olmaya devam edecek. Buharkent halkımızın beklentilerini karşılamak açısından Ankara ziyaretlerimizden heybemiz dolu olarak dönmeye devam edeceğiz” dedi.