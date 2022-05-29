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Başkan Erol: "Bu söylem açık itiraftır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik yaptığı açıklamayı eleştiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Bu söylem, PKK/HDP ittifakının açık itirafıdır” dedi.

AYDIN 29.05.2022, 15:10
Başkan Erol: "Bu söylem açık itiraftır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik yaptığı açıklamayı eleştiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Bu söylem, PKK/HDP ittifakının açık itirafıdır” dedi.

Van’da gerçekleştirilen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılın” yönündeki söylemlerine ülke genelinden tepkiler gelmeye devam ederken bir tepki de Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan geldi. Kılıçdaroğlu’nun bu söylemini “açık itiraf” olarak değerlendiren Başkan Erol, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız’ dedi. Bu konuşma, Kılıçdaroğlu ile Türkiye düşmanları PKK/HDP ve FETÖ ittifakının açık itirafıdır. Vatansever CHP ve Millet İttifakı tabanına duyurulur” diyerek Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

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