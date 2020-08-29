Başkan Elbir’in 30 Ağustos mesajı

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Elbir mesajında, “Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Malazgirt Savaşı’yla 26 Ağustos’ta Anadolu’nun kapılarını milletimize açan kahraman ordumuz; Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle de Anadolu topraklarının ‘Türk Vatanı’ olduğunu önünde durulmaz bir iradeyle düşmana ispatlamıştır. 30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı; kadınıyla çocuğuyla, ordusuyla topyekûn verdiği bir savaşın ve ulusal benliğini kurtardığı ve Zafer Destanı’nın yazıldığı gündür. Aziz milletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümünde, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anar, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” dedi.