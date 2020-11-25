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Başkan Ege; Kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınıyoruz

AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, ‘25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada “Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, dinimizde kadına ve kız çocuklarına kötü muamelenin yeri yoktur. İnancımızda kadın, cennet ayakları altına serilen annedir” diyerek kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınadıklarını söyledi.

AYDIN 25.11.2020, 22:36
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Başkan Ege; Kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınıyoruz
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AK Parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, ‘25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada “Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, dinimizde kadına ve kız çocuklarına kötü muamelenin yeri yoktur. İnancımızda kadın, cennet ayakları altına serilen annedir” diyerek kadına karşı her türlü ayrımcı ve şiddeti kınadıklarını söyledi.

Kadının önemi ve değeri ile ilgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin bir çok hadisi şerifinin olduğunu hatırlatan AK parti Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege, “Toplumumuzun asıl değerleri olan hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi toplum ve aile yapısını kuvvetlendiren değerlerimizi kaybedip, şiddetin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. ‘Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir’ diyen Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde biz kadınlar kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz” dedi.

Başkan Ege, açıklamasının devamında “Anne olan, eş olan, kardeş olan, evlat olan hepsinden önemlisi diğer yarımız olan kadına yönelik her türlü ayrımcı davranışı ve şiddeti kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
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