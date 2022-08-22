Başkan Çondur: “Net bir şey söylemek doğru olmaz”

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da “Jeotermallerin incir üzerindeki etkileri” sık sık gündeme gelmeye devam ederken, konu ile ilgili açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Jeotermalle alakalı birebir incirin üzerinde bir katkı ya da kalıntı, pestisit veya kimyasal tespit edilmedi” dedi.

Önemli incir üretim merkezlerinden olan Aydın’da, jeotermal santrallerinin incir üzerinde olumsuz etki oluşturduğu yönündeki iddialar her geçen gün gündeme gelmeye devam ediyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur da jeotermallerin incir üzerindeki etkilerine yönelik kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayarak “Bilimsel çalışma içerisinde yer almadık, net bir şey söylememiz doğru olmaz” dedi.

Aydın’da bu yıl kuru incir rekoltesinin 75 bin tonun üzerinde olacağını tahmin ettiklerini ifade eden Çondur, jeotermallerin incir üzerindeki etkilerine yönelik açıklamasının devamında “Geçen yıl Türkiye’de 71 bin ton kuru incir rekoltesi oldu bunun 60 bin tonu Aydın’da gerçekleşti. Bizim tahminimiz bu yıl Aydın borsalarının tescillediği rekolte 75 bin tonun üzerinde olur. Toplamda Türkiye tescil rakamları ise 90 bin ton civarında olacağını tahmin edebiliriz. Jeotermal konusuna gelirsek biz de jeotermal bölgesinin olduğu bir bölgedeyiz. Jeotermalle alakalı birebir incirin üzerinde bir katkı ya da kalıntı, pestisit veya kimyasal tespit edilmedi. Sadece organik olan incirlerde bir kalıntı tespiti yapılabiliniyor ama bu asfalt kenarı bahçelerde egzoz gazıyla da alakalı olabilir. Yani jeotermal ile ilgili bilimsel bir çalışma içerisinde biz yer almadık. Dolayısıyla net bir şey söylememiz doğru olmaz” ifadelerine yer verdi.