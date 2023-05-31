Başkan Çondur çekti, TOGG Aydın’a çıktı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79. Genel Kurulu’nda yerli ve milli otomobil TOGG için kura çekimi yapılırken, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Türkiye’mizin 100. yılında 26. TOGG Aydın Ticaret Borsası’na geliyor” dedi.

Aydın Ticaret Borsası heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 79. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Genel Kurul öncesinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret eden Aydın Ticaret Borsası heyeti, mevcut çalışmalar, üyelerden gelen talep ve öneriler konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretin ardından Rifat Hisarcıklıoğlu’na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın’ın yöresel ürünleri takdim edildi. Ardından heyet, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri ve TOBB camiasının temsilcileri katılım sağladı.

“Borsa’ya Hizmet Şeref Belgesi”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), camiasına ve ülke ekonomisine hizmette bulunan delegelere Hizmet Şeref Belgeleri ve Plaketleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu’nda düzenlenen törenle verildi. TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen’e TOBB Genel Kurul Delegeliği görevinde 10. yılını tamamlaması vesilesiyle Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

“26. TOGG Aydın Ticaret Borsası’na geliyor”

TOBB 79. Genel Kurulu’nda TOGG talep eden oda ve borsalar arasında kura çekimi düzenlendi. TOBB Genel Kurulu’nda düzenlenen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’un çekilişinde 26 numarayı çeken Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’un çekilişine katılım sağladık. Türkiye’mizin 100. yılında 26 numaralı kurayı çektik. Şehrimize, üyelerimize ve Borsamıza hayırlı olsun" dedi.

Aydın Ticaret Borsası olarak TOBB Genel Kurulu’na tek aday olarak seçimlere giden Rifat Hisarcıklıoğlu’nu her zaman olduğu gibi bu dönemde de desteklediklerini ifaden eden Çondur, “Birliğimiz öncülüğünde bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu yönde Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve oluşacak yeni yönetim kuruluna başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

TOBB 79. Genel Kurul Toplantısı’na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel, TOBB Genel Kurulu Delegeleri Rıza Uyar ve Cengiz Ülgen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.