banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Moskova'da aşı zorunluluğu getirildi
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
Fransa'dan flaş Türkiye kararı!
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılaması başladı
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!
Şehit polisin kanı yerde kalmadı!

Başkan Çerçioğlu’ndan taksicilere sürpriz ziyaret

Efeler’de bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyarette bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, taksici esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi.

AYDIN 17.06.2021, 11:56
Başkan Çerçioğlu’ndan taksicilere sürpriz ziyaret

Efeler’de bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyarette bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, taksici esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Aydın genelindeki esnafların yanında olmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sabah saatlerinde merkez ilçe Efeler’de bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen sürpriz ziyaretten memnuniyetlerini dile getiren taksiciler, Başkan Çerçioğlu’nu misafir ederek, sıkıntı ve taleplerini dile getirdi.

Taksicilerin taleplerini dinleyen Başkan Çerçioğlu, her zaman esnafın yanında olduklarına dikkat çekerek “Bugün Merkez Taksi Durağı’nı ziyaret ederek taksici esnafımızın taleplerini dinledik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman esnafımızın yanında olacağız” dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Çerçioğlu, taksici esnafıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
parçalı bulutlu
banner493