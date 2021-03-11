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Başkan Çerçioğlu’ndan “Duyarlılık” açıklaması

Aydın genelindeki birçok sokak, cadde gibi yerlerin isimlerinin değiştirilmesiyle vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Duyarlılık” çağrısında bulundu.

AYDIN 11.03.2021, 16:14
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Başkan Çerçioğlu’ndan “Duyarlılık” açıklaması

Aydın genelindeki birçok sokak, cadde gibi yerlerin isimlerinin değiştirilmesiyle vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Duyarlılık” çağrısında bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısının ikinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İncirliova ilçesinde bulunan Ortaokul Caddesi isminin İstiklal Marşı Caddesi olarak değiştirilmesi kararı ise gündemin en dikkat çeken maddesi oldu. İsim değişikliği kararı oy birliği ile kabul edilirken Sokak Başkan Çerçioğlu’nun yaptığı “Duyarlılık” açıklaması ise takdir topladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından İstiklal Marşı Yılı ilan edildiği için konunun gündeme alındığı ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Bu isim değişikliği ile ilgili bu gündem maddesi bize herhangi bir ilçeden gelmedi. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kendimiz bunu önerdik meclise. Çünkü, İstiklal Marşı Yılı olması sebebiyle Cumhurbaşkanlığımızın önerisi doğrultusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi biz gündeme aldık. Tabi ki İstiklal Marşı gibi önemli anlam ifade eden konularda, milli değerlerimizde elbette yapacağız bunu ama çok absürt şeyler de gelebiliyor. Bu sebeple vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamamaları adına isim değişikliği taleplerinde daha hassas olalım” dedi.

“Eziyet etmenin hiçbir anlamı yok”

Sokak isimlerinin sürekli değiştirilmesiyle vatandaşların sıkıntı yaşadığını ifade eden Başkan Çerçioğlu; “Sokakların isminin çok fazla değişmesinden vatandaşlarımızdan ciddi anlamda şikayet alıyoruz. Takdir edersiniz ki bir sokağın ismi değiştiği zaman, banka, internet, elektrik gibi birçok kurumlarda da adreslerin değişmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız da bu yönden haklı olarak ciddi serzenişte bulunuyorlar. Bu konuda sizlerin hassasiyet göstermesini istiyoruz. Zorunluluk gerektirmediği ve çok önemli bir olay olmadığı sürece isim değişikliklerinin yapılmaması konusunda duyarlı olunmasını rica ediyorum. Bazen örneğin Sümbül Caddesi’nin Bülbül Caddesi yapalım diyorlar. Böyle durumlarda o mahalledeki yüzlerce insana çile çektirmenin, eziyet etmenin hiçbir anlamı yok. Onun için daha hassasiyetli bir şekilde davranılmasını rica ediyorum. Bir sokağın ismi çok absürt bir isimdir ve o mahalledeki vatandaşlar imza toplayarak yüzde 70-80 oranında birliktelik sağlanmıştır. O zaman o sokağın isminin değiştirilmesini gündeme alalım fakat gerekmedikçe sokak isimlerinin değiştirilmesi konusunda hassas davranalım” diyerek ilçe belediye meclisleri ve meclis üyelerine çağrıda bulundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Çerçioğlu, 13 Nisan’da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.
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