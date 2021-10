Başkan Çerçioğlu’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında, "Milletimizin kurtuluş mücadelesinde inançla sarıldığı bağımsızlık tutkusu bundan 98 yıl önce millet egemenliği ile taçlanmıştır. Cumhuriyetimizi kuran ve bunun için her zaman minnettar olduğumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının o günkü heyecanını Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her geçen gün daha da büyütüyoruz. Geçen 98 yılda çeşitli badireler atlatan milletimiz, en kötü zamanlarda bile birlik ve beraberlik içerisinde özellikle her yaştan gencimizle Cumhuriyetimize sahip çıkmıştır. Türkiye’nin çağdaş, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine emanet olarak bırakılan Cumhuriyetimize her yaştan yurttaşlar olarak sahip çıkacak ve koruyacağız. Demokrasiye olan inancımızla şükranla andığımız başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimize ve gazilerimize verdiğimiz sözü tutacağız. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünde Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.