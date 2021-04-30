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Başkan Çerçioğlu’ndan ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AYDIN 30.04.2021, 15:16
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Başkan Çerçioğlu’ndan ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Emek ve dayanışmanın kıymetinin pandemi dönemi ile birlikte bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu nedenle dökülen her damla alın terinin kıymetini biliyoruz. Daha mutlu, eşit şartlarda ve hakça bir yaşam için emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bütün toplumlar bilgileri, becerileri ve emekleriyle toplumu ileri taşıyan emekçilerin omuzlarında yükseliyor. Emeğini ortaya koyan, hakça yaşam için çalışan ve mücadele eden tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Emeğin olduğu her alanda, daha güzel bir gelecek için alın teri döken tüm emekçiler ile sağlıklı günlerde kutlayacağımız 1 Mayıslarda buluşmak dileğiyle. Emeğin, demokrasinin ve özgürlüğün bayramı olan 1 Mayıs kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.
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