Başkan Çerçioğlu’na Nazilli’de vatandaşlardan yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi iftar sofraları kurmaya devam ederken, Nazilli’deki 3. iftar yemeğinde buluşan binlerce vatandaş iftarını Başkan Çerçioğlu ile birlikte açtı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatılmaya devam ettiği sofralarda binlerce vatandaşla birlikte iftar açan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Nazillili hemşerilerimizle birlikte iftarımızı açtık. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İl genelinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam eden Başkan Özlem Çerçioğlu, Nazilli Prof. Muammer Aksoy Mahallesi’ndeki iftar programına katıldı. Çerçioğlu’na; CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Millet ittifakı Milletvekili Aday Adayları, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

“Nazilli halkıyla iftarımızı açtık”

Ramazan ayının 8. gününde kurulan iftar sofrasında buluştuklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, ‘‘Birlik ve beraberliği yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Doğduğum topraklar olan Nazilli’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayının birlik, beraberliğimizi bozmamasını, birlik içinde bugün hep beraber çocuklarımızla, hanımlarımızla, muhtarlarımızla, Nazilli Halkıyla iftarımızı açtık. Tüm katılımlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüz bahar.”

“Herkesten Allah razı olsun”

Kendisine gösterilen sevgi seli ile ilgili duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Çerçioğlu: “Herkesten Allah razı olsun. Aydın’ın tüm ilçelerine adil ve eşit şekilde hizmet ediyoruz. Hiç kimseyi kutuplaştırmadan hizmet ediyoruz. Halkımızın sevgisi herhalde bundan olması gerekiyor ama bunu halkımızın teveccühü çok önemli. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Düzenlenen iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.