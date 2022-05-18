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Başkan Çerçioğlu: “Yolumuza yorulmadan devam ediyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, gençlerin önemine dikkat çekerek “Yarınların umudu gençlerimiz ile yolumuza yorulmadan devam ediyoruz” dedi.

AYDIN 18.05.2022, 14:41
Başkan Çerçioğlu: “Yolumuza yorulmadan devam ediyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, gençlerin önemine dikkat çekerek “Yarınların umudu gençlerimiz ile yolumuza yorulmadan devam ediyoruz” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir mesaj yayımladı. Gençlerin önemine dikkat çeken Başkan Çerçioğlu mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başlatmak için bundan 103. yıl önce 19 Mayıs 1919’da Samsun’da ilk adımı attı. İşgal altındaki Anadolu topraklarının, esaretten kurtulmak için bir umuda ve liderliğe ihtiyacı vardı. İşte o umut ve liderlik, Önder Atatürk ile hayat buldu. Savaş meydanlarının deneyimli ve cesur askeri olan Atatürk ve silah arkadaşları, Türk Milleti’nin umutlarını yeşertti. Bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancı yükselterek, işgale karşı olan itirazı, güçlü bir şekilde kurtuluş mücadelesine çevirdi. Tarihin gördüğü en büyük özgürlük mücadelelerinden birini veren kahraman milletimiz de emperyalizme boyun eğmemiş ve ülkemizin dört bir yanında verdiği bu üstün mücadele ile şanlı bir destana imza atmıştır. İnanç ve kararlılıkla yola çıkan Atatürk, o günlere dair yaptığı bir konuşmada ‘Ben 1919 senesi Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben, bu ulusal kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım’ demiştir. İşte o yüksek ve manevi kuvvet hiç eksilmeden varlığını korumaktadır. Bizler, Atatürk’ten aldığımız güç ve milletimize olan güven ile çağdaş, demokratik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için yarınların umudu olan gençlerimiz ile birlikte, yolumuza yorulmadan devam ediyoruz. Mutlak zaferin ve bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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